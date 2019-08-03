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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
3. Karagöl Yayla Şenlikleri - ANTALYA

3. Karagöl Yayla Şenlikleri - ANTALYA

- 3. Karagöl Yayla Şenlikleri - Enduro ve motokros yarışlarından detaylar - Eşek futbolu oynayanların detay görüntüleri3. Karagöl Yayla Şenlikleri - Şenliklerde "eşek futbolu" oynandı, enduro ve motokros yarışları düzenlendiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri başladı.
Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'ndaki şenlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Özel hazırlanan alanda "eşek futbolu" oynandı. Eşekler üzerinde kıldan yapma topla oynanan futbol, büyük beğeni topladı.Yarışmacıların rakiplerini geçebilmek için kıran kırana mücadele ettiği enduro ve motokros yarışlarında zaman zaman kazalar yaşandı. Zorlu parkurda bazı yarışmacıların araçlarıyla yaptıkları gösteri ilgi gördü.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenlikleri geleneksel hale getirerek uzun yıllar sürdürülmesi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yörük örf ve adetlerini yaşatmak, insanların birlik ve beraberliğini sağlamak, geçmişin yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Köleoğlu, amaçlarının bu tür güzel etkinliklerle insanları kaynaştırmak olduğunu kaydetti.
Şenlikler, yarın boğa güreşleriyle sona erecek.

Yarış Güreş 

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