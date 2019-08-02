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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
'3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali' - KASTAMONU Haberi

'3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali' - KASTAMONU Haberi

"3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" - KASTAMONU - Sporcuların hazırlanması - Sporculara kanyonlar hakkında bilgi verilmesi - Sporcuların kanyona girmesi ve kanyonda yüzmeleri - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile röportaj"3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" - Kastamonu 'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen festival kapsamında sporcular, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'na ve ilçedeki Horma Kanyonu'na giriş yaptıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında sporcular Valla ve Horma Kanyonlarına girdi.Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'na giriş yapacak sporcular sabah erken saatlerde hazırlıklarını tamamladı. Uzman ekipler tarafından sporculara kanyonlar hakkında bilgi verildi.
Gerekli kontrollerin ardından iki gruba ayrılan sporcular, 12 kilometre uzunluğundaki Valla ve 3,5 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonu'na giriş yaptı.Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilk günü eğitimlerin tamamlandığını söyledi.

Festivalin ikinci gününün hızlı başladığını anlatan Yaşar, "Bugün öncelikle Valla Kanyonu'na girişler yapıldı. Akabinde diğer bir ekip Horma Kanyonu'na girdi. Ilgarini Mağarası gezisini yapacak arkadaşları ve ardından Ilıca Şelalesi yürüyüşü yapacak ekibi uğurladık. 2. günde çok hızlı bir şekilde doğa sporları faaliyetleri başladı.
" dedi.
İlçenin dünyanın sayılı kanyonlarına sahip olduğunu aktaran Yaşar, "Valla Kanyonu yan duvar uzunluğu ile dünyanın en derin kanyonlarından biri olarak gösteriliyor. Horma Kanyonu da güzelliğiyle insanları büyülüyor. Bu güzellikleri tanıtmak amacıyla başlattığımız festival devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız şekilde bu etkinliğimizi tamamlamak." diye konuştu.
Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan da etkinliğe katılan sporculara başarı diledi.

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