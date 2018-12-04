Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'nın İstanbul Bildirgesi açıklandı - İSTANBUL

'3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'nın İstanbul Bildirgesi açıklandı - İSTANBUL

"3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"nın İstanbul Bildirgesi açıklandı - İSTANBUL - UNWTO Etik, Kültür ve Sosyal Sorumluluk Bölümü Başkanı Marina Diotallevi'nin bildirgeyi okuması - UNWTO ve UNESCO iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen konferansın İstanbul Bildirgesi açıklandıİSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve UNESCO iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"nın İstanbul Bildirgesi açıklandı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen konferansın ardından, UNWTO Etik, Kültür ve Sosyal Sorumluluk Bölümü Başkanı Marina Diotallevi, "Turizm ve Kültür Üzerine İstanbul Deklarasyonu"nu okudu.İki gün süren ve çok sayıda panel ve toplantının yapıldığı etkinlikte açıklanan bildirgede, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine daha fazla katkıda bulunmak için turizm, kültür ve yerel toplumla etkileşim içinde artan bir şekilde faaliyet göstermek, sürdürülebilir ve yaratıcı şehirler için kültür turizmini şekillendirmek, yaşayan mirası korumak için sorumlu turizmin rolünü geliştirmek, dijital dönüşüm vasıtasıyla herkes için kültür turizmini ileriye taşımak yönünde çalışmaların sürdürülmesi taahhüt edildi.

Kültür Turizmi Taahhüt Toplantı Gesi Konferans 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı