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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'- İkili görüşmeler - İSTANBUL

'3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'- İkili görüşmeler - İSTANBUL

"3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" - İkili görüşmeler - İSTANBUL - Görüşmelerden detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Tayland Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat - Karadağ Kültür Bakanı Bogdanovic - Karadağ Turizm Bakan Yardımcısı Davidovic ile görüşmeler"3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tayland Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat, Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic ve Karadağ Turizm Bakan Yardımcısı Damir Davidovic ile görüştüİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tayland Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat, Karadağ Kültür Bakanı Bogdanovic ve ayrıca Karadağ Turizm Bakan Yardımcısı Davidovic ile görüşmelerde bulundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" devam ediyor. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Herkesin Yararına" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden isimler misafir ediliyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.Tayland Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat, Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic ve ayrıca Karadağ Turizm Bakan Yardımcısı Damir Davidovic ile görüşen Mehmet Nuri Ersoy, konuk bakanlarla ikili görüşmelerine yarın da devam edecek.

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