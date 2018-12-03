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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı gala yemeği - İSTANBUL

3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı gala yemeği - İSTANBUL

- Programdan detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamaları "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Herkesin Yararına" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin Çırağan Sarayı'ndaki gala yemeğinde, konferans için Türkiye'ye gelen misafirlerini ağırladıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlenen, "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"nın ilk günü sona erdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Herkesin Yararına" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin Çırağan Sarayı'ndaki gala yemeğinde, konferans için Türkiye'ye gelen misafirlerini ağırladı.Yemek öncesi konuşma yapan Ersoy, şunları kaydetti:"UNWTO ve UNESCO'ya bu konferansı düzenlemekteki öncülüklerinden ötürü teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tüm katılımcılara ve katkıda bulunanlara da teşekkür ediyorum. Kültürel turizmde marka şehir olan İstanbul 'da bu konferansa ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyoruz. Konferansın nihai sonucu da bu güzel şehirde olacağı için de ayrıca mutluyuz."Gala yemeğine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, UNWTO Turizm Etik Kuralları Dünya Komitesi Başkanı ve Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Müdürü Pascal Lamy ile UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili de katıldı.
Kültür ve turizmden sorumlu bakanlar ile dünya turizm ve kültür endüstrilerinin önde gelen isimlerinin de yer aldığı gala yemeğinde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Quartet farklı türlerde eserler icra etti.

İsaf Konferans 

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