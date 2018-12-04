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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi - İSTANBUL

'3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi - İSTANBUL

"3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın ödülleri verildi - İSTANBUL - Genel görüntüler - TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş - Ödül töreni - Konserden görüntülerİSTANBUL (AA) - DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle düzenlenen "3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın ödülleri Raffles Otel'de gerçekleşen törenle verildi.

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