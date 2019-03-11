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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3 bin 204 rakımda görsel şölen

3 bin 204 rakımda görsel şölen

İç kısmı eriyen şelaleden görüntü

Şelale Muhabir Öğretim Görevlisi 

-Buz şelalesinin drone görüntüsü
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN -ÖZEL)- Buz şelalesinin iç kısmında oluşan oyuk büyüledi- Erimeye başlayan buz şelalesi, doyumsuz manzara oluşturdu- Buz şelaleye tırmanan dağcılar, gördükleri manzara karşısında mest oldu VAN

- Van’daki Erek Dağı’nda bulunan 20 metre yüksekliğindeki buz şelalesinin erimeye başlamasıyla birlikte iç kısmında oluşan oyukla ortaya çıkan manzara dağcıları adeta mest etti. Van’ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’nda bulunan 20 metre yüksekliğindeki buz şelalesi, havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı.
Erime sırasında buz şelalesinin iç kısmında ise bir oyuk oluştu. Kentin sahip olduğu potansiyele dikkati çekmek ve bölgenin dağcılık alanında gelişmesine katkı sunmak amacıyla faaliyet yürüten Van Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri, mart ayıyla birlikte Erek Dağı’ndaki buz şelalesine tırmandı. Dağcılar, tırmanış sırasında şelalenin 10’uncu metresinde bir oyuk fark etti. Oluşan oyuktan içeriye bakan dağcılar, şelalenin iç kısmının tamamen eridiğini gördü. İç kısmının erimesi sonucu ortaya çıkan manzara, dağcılara doyumsuz bir şölen oluşturdu. İHA muhabirine konuşan Van Patika Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Mustafa Bingöl, yöredeki doğal sütun şelalelerini dağcılık sporuna kazandırmak amacıyla gerçekleştirdikleri tırmanış sırasında macera dolu dakikalar yaşadıklarını belirtti.
Kış boyunca sürekli akan suların önce bir sütun şelalesini oluşturduğunu, ardından akan suların şelalede bir oyuk açtığını ifade eden Bingöl, “Erek sütun şelalesinin son zamanlarında yapmış olduğumuz çalışmada, 10’uncu metresinde bir kırılma oluştu. Oraya baktığımız zaman içeride geniş bir oyuk gözüktü. 4-5 kişi oraya sığıyor. Daha önceleri ilkbaharın başlarında şelale hızlı bir şekilde yok oluyordu. Tabi bunun sebebini bilmiyorduk. Bu çalışmanın sonunda şunu öğrendik, kış boyunca sürekli akan sular sütun oluşturduktan sonra büyük bir oyuk açıyor. Bu oyuktan dolayı da dış taraftan 10 santimetre kalınlığında bir buzul gözüküyor. İç tarafı ise tamamen boşluk. Bu da bu şelalenin bize ne kadar özel olduğunu kanıtlıyor” dedi.

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