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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü - MUĞLA Haberi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü - MUĞLA Haberi

- Kortej yürüyüşünden görüntüler - Engelli bireylerden detaylar - Çelenk sunumu ve törenden görüntüler - Spor salonundaki dans gösterileri - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın konuşması - Bodrum Halk Eğitim Merkezi kurslarında öğretmen Didem Barka ile röportaj - Engelli öğrenciden röportaj3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Bodrum'da fiziksel ve zihinsel engelliler, bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe ve dans gösterisine katıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, aralarında fiziksel ve zihinsel engellilerin de bulunduğu grup, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde keyifli dakikalar yaşadı.Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, rehabilitasyon merkezlerinden öğrencilerin katılımıyla bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi.
Bodrum Otogarı'ndan Bodrum Belediye Meydanı'na kadar bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, vatandaşlar ve ilçede bulunan tatilciler de destek verdi.Belediye meydanında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk büstüne çelenk konuldu. Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda devam eden etkinlikte, öğretmenleri eşliğinde dans gösterisi sunan engelliler, gönüllerince eğlendi.Aileleriyle renkli görüntüler oluşturan çocuklar, şiirler okuyup şarkılar söyledi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli veya engelsiz bireylerin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, engellerle mücadele etmenin herkesin toplumsal görevi ve sorumluluğu olduğuna işaret etti. - "Bu sadece eğitim değil, gönüllülük işi"Bodrum Halk Eğitim Merkezi kurslarında öğretmen Didem Barka da öğrencilere terapi olması bakımından, el sanatları ve dans kursları verdiklerini anlattı.Engellilerin aktif olmaları için çalışmalar yaptıklarını belirten Barka, "Biz onlara istedikleri yaşa kadar eğitim veriyoruz. Dans, spor ve el işi aktiviteleri onlara terapi gibi oluyor. Okulda çok mutlular. Bu sadece eğitim değil, gönüllülük işi. Böyle zamanlarda duygulanıyoruz." diye konuştu.
Barka, engelli bireylere emek verildiği takdirde, karşılığının çok iyi alındığını da vurguladı.

Rehabilitasyon Zihinsel Engelliler Saygı Duruşu El Sanatları Dans Gösterisi 

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