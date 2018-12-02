'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' - Aleyna Tilki konseri - ANKARA
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" - Aleyna Tilki konseri - ANKARA - Konserin düzenlendiği salonda dinleyici detayları - Konsere gelen çocuklardan detaylar - Aleyna Tilki'nin sahneye çıkması - Aleyna Tilki konserinden detaylar - Dinleyici detayları"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" - Başkentliler, Yenimahalle Belediyesince düzenlenen, Aleyna Tilki'nin sahne aldığı konserle eğlendiANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Engelleri Birlikte Aşalım" sloganıyla düzenlenen konserde, şarkıcı Aleyna Tilki sahne aldı.Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Aleyna Tilki'ye Ankara lılar da eşlik etti.