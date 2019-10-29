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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BURDUR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BURDUR

- Çiçekçi Gözde Demer'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karanfil dağıtması - Vatandaşların reklam panosu önündeki karanfilleriden alması - Gözde Demer'in konuşması - Karanfil alan vatandaşlardan detaylar29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Burdur 'da bir çiçek firması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara 10 bin karanfil dağıttıBURDUR (AA) - Burdur 'da cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir çiçek firması tarafından 10 bin karanfil dağıtıldı.Kentin çeşitli noktalarındaki "Yaşaşın Cumhuriyet" yazılı billboardların önüne yerleştirilen saksılara doldurulan karanfiller, vatandaşlara hediye edildi.Çiçek firması adına açıklama yapan Gözde Demer, "cumhuriyetin doğum gününü" hediye çiçeklerle kutladıklarını söyledi.

Vatandaşların cumhuriyet için dağıtılan çiçeklere büyük ilgi gösterdiğini belirten Demer, "Cumhuriyet olmazsa olmazımız. Nefesimiz, soluğumuz, özgürlüğümüz, eşitliğimiz her şeyimiz cumhuriyete dayanıyor. Kıymetini bilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Cumhuriyet Doğum Günü Efes 

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