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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
27. Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni - BURSA

27. Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni - BURSA

- Toplantıdan detaylar - Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun konuşması27. Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni - Etkinliğe 60 ilden 300 Yörük Türkmen derneği, federasyon ve konfederasyonun yanı sıra 8 ülkeden katılım sağlanacakBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhaneli ilçe belediyesi tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenecek "Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni" 14 - 16 Eylül'de gerçekleştirilecek.Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Sadağı Kanyonu'nda düzenlediği basın toplantısında, geleneksel hale gelen etkinliklerin 14 Eylül'de başlayacağını söyledi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak şenliklerin kortej yürüyüşüyle devam edeceğini anlatan Tatlıoğlu, ilk gün belediye binası önünde halk oyunları gösterileri sunulacağını, belediye çay bahçesinde de Merhum Sait Yılmaz adına toplu sünnet şöleni yapılacağını dile getirdi.Şenliğe yurt içi ve dışından katılımların olacağını aktaran Tatlıoğlu, şöyle konuştu:"Şenliğin ikinci gününde ise Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve yaklaşık 60 ilden 300 Yörük Türkmen derneği, federasyon ve konfederasyonun yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Suriye ve Irak Türkmenlerinin de katılımıyla Karagöz piknik alanında Yörük Türkmen Şöleni başlayacak. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası boyutta katılımcı sayısı artan şölende, ülke ve dünya gündemi değerlendirilirken, fikir alışverişinde bulunulacak."Tatlıoğlu, Yörük yaşamının canlandırılacağı, konferans, halk konserleri ve yarışmaların düzenleneceği, çeşitli oyunların oynanacağı etkinliğin son gününde, Karagöz piknik alanında Oğuz Boylan Yörük Türkmen Beyleri geçişinin olacağını belirterek, "Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri sunulacak. Ödül töreninin ardından sanatçılar Kıraç, Buray, Tuğba Ger ve Ömer Çandır konser verecek." dedi.
Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni'nin önemine değinen Tatlıoğlu, "Yörük kültürümüzü bu şenlikle yaşattığımız için çok mutluyuz. Şenliğimize Bursa dışından yaklaşık 60 ilden de misafirlerimiz gelerek, bizim bu mutluluğumuza ortak olacaklar. Geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimizle on binlerce vatandaşımızla buluşma imkanı buluyoruz. Ecdadımız ve gençlerimiz arasında bir köprü olmak için düzenlediğimiz Yörük Türkmen Şölenimiz ve şenlik coşkumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Sünnet Şöleni Çay Bahçesi Piknik Alanı Halk Oyunları 

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