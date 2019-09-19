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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi - ANTALYA

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi - ANTALYA

- Konserden görüntüler - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni ve tenor Murat Karahan - Mezzosoprano Anastasia Boldyreva - Bariton Eralp Kıyıcı - Soprano Angelina Akhmedova26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdiANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, gala konseri ile sona erdi.Carmen, Dans Rüzgarları, Kuğu Gölü, Aida ve Troya gibi eserlerin sahnelendiği festivalin son gününde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni ve tenor Murat Karahan'ın da solist olarak sahne aldığı gala konseri verildi.
Konserin orkestra şefliğini ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yaptı. Carminati'ye Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.Konserde, Karahan'ın yanı sıra ünlü solistler bariton Eralp Kıyıcı, soprano Angelina Akhmedova ve mezzosoprano Anastasia Boldyreva, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.Konseri çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

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