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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
250 yıllık kandil gecesi geleneğini sürdürüyorlar - BİLECİK İzle

250 yıllık kandil gecesi geleneğini sürdürüyorlar - BİLECİK İzle

- Gülümbe Köyü Muhtarı Ali Osman Kaya ile röportaj - Mutfaklarında yemek pişiren hanımlar - Hazırlanmış yemekler - Hazırlanan yemekleri taşıyan köy halkı - Köy kahvesinde sofraların kurulması - Sofradaki köy erkekleri - Dua250 yıllık kandil gecesi geleneğini sürdürüyorlar - Bilecik 'in Gülümbe köyünde kandil gecelerinde yaklaşık 250 yıldır aynı gelenek devam ettiriliyor. Köyün erkekleri namaz için camiye gittiklerinde evlerde kadınlar tarafından pişirilen yemekler kahvehaneye getiriliyor. Yatsı namazından sonra erkekler köy kahvehanesinde hazırlanan yemekleri birlikte yiyor - Köy muhtarı Kaya: - "Her evde hummalı bir çalışma olur, çünkü yemek hazırlanması gerekiyor. Her evden 5 - 6 çeşit yemek çıkar. Ayrı ayrı yemekler olur. Kandil gecesinde de kahvehanede hep beraber bu yemekleri yeriz" - Köy sakini Çam: - "Küçükten beri bunu yapıyoruz. Kuru fasulye, dolma, pilav, patates her şeyi pişirdik"BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik merkeze bağlı tarihi 1200'lü yıllara dayanan Gülümbe köyünde, kandil geceleri yaklaşık 250 yıldır değişmeyen gelenek sürdürülüyor.Köyün erkekleri namaz için camiye gittiklerinde evlerde kadınlar tarafından pişirilen yemekler kahvehaneye getiriliyor. Yatsı namazından sonra erkekler köy kahvehanesinde hazırlanan yemekleri birlikte yiyor.Gülümbe Köyü Muhtarı Ali Osman Kaya, AA muhabirine, bu geleneği dedelerinden atalarından gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:"Kandil gecelerinde yemek çıkarılır, yabancılar da isterse gelir. Bayanlar evde yemek yaparlar, erkekler de namazdan sonra gelir bunu afiyetle yer. Her evde hummalı bir çalışma olur, çünkü yemek hazırlanması gerekiyor. Her evden 5 - 6 çeşit yemek çıkar. Ayrı ayrı yemekler olur. Kandil gecesinde de kahvehanede hep beraber bu yemekleri yeriz. Köyümüzün tarihi 1200'lü yıllara dayanıyor. Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz."Mutfakta çocuklarıyla yemek pişiren 63 yaşındaki Emine Kaya, bu geleneği asla bırakmayacaklarını söyledi.

Kandillerde kadınların evlerde çeşit çeşit yemek yaptığını aktaran Kaya, "Elimizden ne geliyorsa, evde ne varsa pişiririz. Sonra erkekler camiye çıkar biz de bunları kahvehaneye götürürüz. Gençler, yaşlılar hepsi birlikte yer. Yüzyıllardır geleneklerimiz göreneklerimiz sürüp gidiyor. Bırakalım diyenler oluyor ama biz bırakmayacağız." diye konuştu.
Sobada yemek pişiren 66 yaşındaki Emine Çam ise sabahtan bu yana yemek pişirdiklerini anlatarak, "Küçükten beri bunu yapıyoruz. Kuru fasulye, dolma, pilav, patates her şeyi pişirdik." dedi.

Kandil Gecesi Muhabir Kahvehane Kandil Irak 

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