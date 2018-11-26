Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - BİLECİK

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - BİLECİK

- Buyur buradan kaç" adlı oyun - Oyunu izlemeye gelenler - Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın konuşması25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - Bilecik Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Buyur buradan kaç" adlı oyun sergilendiBİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ''Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma'' sloganıyla ''Buyur buradan kaç'' adlı oyun sahnelendi.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, yönetmenliğini Serdar Sevtekin'in yaptığı ve oynadığı 2 perdelik komedi oyununda, İpek Tenolcay, Sezer Soykök, Cemal Gönen, Zeynep Buse Kale ve Büşra Münevver Öztepen rol aldı.Oyunu izlemeye gelen tiyatroseverlere, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için üzerinde ''Kadına Karşı Şiddete Dur De'' yazan rozetler hediye edildi.Belediye Başkanı Nihat Can, oyunun ardından yönetmen Sevtekin ve oyunculara, toprak yapımı vazo hediye etti.Bir konuşma da yapan Can, ''2004 yılında başladığımız belediyecilik hayatımızda yol ve altyapı çalışmaları derken aynı zamanda sosyal belediyecilik ve kültürel anlamda da tiyatronun önemini kendimize bir düstur edindik. Bu nokta da 2004 yılından beri devam ettik.'' dedi.
Oyun sonunda tiyatroseverler, ellerindeki turuncu renkli kağıtları kaldırarak, ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'' ne destek verdi.

Tron Sosyal Belediyecilik Farkındalık 

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı