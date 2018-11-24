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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım için tüm öğretmenlerini resmettiler - KÜTAHYA

24 Kasım için tüm öğretmenlerini resmettiler - KÜTAHYA

- Sergiden görüntüler - Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar'ın konuşması - Öğrencilerden Erva Yöntemin konuşması - Öğretmen Neşe İlik ve diğer öğretmenlerin teşekkür konuşması - Vefat eden öğretmen Cemal Aydın'ın resminin yapılması - Resmin kızı Eylül Aydın'a hediye edilmesi - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde bir görsel sanatlar dersi öğretmeninin girişimiyle bir araya gelen ve ilçede görev yapan tüm eğitimcileri resmeden ortaokul ve lise öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenlerine sürpriz yaptıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde bir görsel sanatlar dersi öğretmeninin girişimiyle bir araya gelen ve ilçede görev yapan tüm eğitimcileri resmeden ortaokul ve lise öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenlerine sürpriz yaptı.Öğrencilerin, Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar'ın öncülüğünde bir aylık süreçte "kara kalem, pastel ve ebru üzerine silüet" teknikleriyle yaptıkları resimler, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen program kapsamında sergilendi.Programa gelen öğretmenler, resimlerinin yer aldığı sergiyi görünce duygusal anlar yaşadı.Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar, AA muhabirine, öğretmenlere birer hediye vermek istediklerini ve akıllarına onlardan daha değerli bir hediye gelmediğini söyledi.

Avaçar, bunu öğrencileriyle birlikte kararlaştırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Öğretmenlerimize bir sürpriz hazırladık. 100'ün üzerinde resim çıktı ortaya. Hepsi öğrencilerimizin kendi yaptığı resimleridir. Ben sadece aracı oldum. Ayrıca resimlerimizin yanında zarflarımız var, bu zarflarımız öğretmenlerimize özel. Öğrencilerimiz onlara mektup yazdılar, onların tabii haberleri yok, bu da sürpriz olacak. Emeği geçen lise ve ortaokuldaki bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum."Ortaokul öğrencilerinden Erva Yöntem de bu resimler için çok uğraştıklarını ifade ederek, "Umarım, öğretmenlerimiz beğenir. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım." dedi.
Resmini görünce duygulandığını aktaran 27 yıllık öğretmen Neşe İlik ise "Kutlama programı için buraya geldiğimizde, resimlerimizi gördüm. Çok mutlu oldum, duygulandım. Bütün ilçemizde çalışan öğretmenlerimizin resimleri öğrencilerimiz tarafından çizilmiş. 'İyi ki öğretmenim' dedim, bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurum." ifadelerini kullandı. - Vefat eden öğretmenlerini de unutmadılarBu arada, iki ay önce vefat eden ve ilçede çok sevilen öğretmen Cemal Aydın için hayat hikayesini anlatan bir video hazırlandı. Video sırasında öğrenciler sahnede Cemal Aydın'ı resmederek, "Gülen adam" yazılı pankart açtı. Salonu dolduranlar, öğrencileri ayakta alkışladı, duygu dolu anlar yaşadı.Eylül ayında vefat eden öğretmen Cemal Aydın'ın resmi ile hizmet ve şeref belgesi Kaymakam Hasan Raşit Taşkın tarafından kızı Eylül Aydın'a verildi.

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