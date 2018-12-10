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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
24. Gezici Film Festivali - KASTAMONU

24. Gezici Film Festivali - KASTAMONU

- Festival açılışından detay - Öğrencilerden detaylar - Film gösterimi - Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin'in konuşması - Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu'nun konuşması - Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan'ın konuşması24. Gezici Film FestivaliAnkara Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 24. Gezici Film Festivali'nin Kastamonu bölümü başladıKASTAMONU (AA) - Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 24. Gezici Film Festivali Kastamonu 'da başladı.
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen festival açılışında yaptığı konuşmada, gezici festivalin verimli bir şekilde geçmesi için çalışan öğrencilere teşekkür etti.Sinemanın önemli bir araç olduğunu vurgulayan Çetin, "Festivallerde bu kadar çok izleyici kitlesini bulmak zor. Öğrencilerimizin bu tür etkinliklere yoğun bir şekilde katılması bizleri de mutlu ediyor." dedi.
Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu ise 5 yıldır Kastamonu 'da festivali düzenlediklerini söyledi.

Kastamonu seyircisinin festivale ilgisinin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Boyacıoğlu, "Ersoy hocamızın bir mesajıyla 5 yıl önce buraya gelmeye başladık. Her yıl heyecanla buraya gelmeye devam ediyoruz. İlgi alakaya çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan da festivalin Kastamonu bölümünün Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.Salonun tamamen dolduğunu kaydeden Soydan, "Gördüğünüz gibi salon hınca hınç doldu. Kastamonu ayağındaki gösterimler üniversitemiz, Kastamonu esnafı ve öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Herkesin bu coşkuya katılmasını istiyoruz." dedi.
Perşembe günü sona erecek olan festivalde 13 film sinemaseverlerle buluşturulacak.Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen festival, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun yaptığı "Paranın Kokusu" filminin gösterimi ile başladı.

İletişim Erimli Festival Öğrenciler 

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