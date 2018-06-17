24. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali - RİZE
- 24. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali - Boğa güreşinden detaylar - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın fotoğraf çekmesi - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları - Türk bayrağının yenilenmesi24. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali - Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen festival kapsamında yapılan boğa güreşleri heyecanlı anlara sahne oldu - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Yaylacılığın, kültürümüzün ve hayvancılığın yaşatılması açısından çok önemli bir etkinlik. Kültürlerin yaşatılması için destek veriyoruz"RİZE (AA) - Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde 24. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali gerçekleştirildi. Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde düzenlenen festival kapsamında ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı. Rize 'den toplam 47 boğanın yarıştığı ve heyecanlı anların yaşandığı güreşleri, yaklaşık 2 bin kişi izledi.Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 50 bin lira para ödülü dağıtıldı.Güreşleri izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin yöre için önemli bir gelenek olduğunu söyledi.
Boğaların, yayla yolculuğu öncesinde bir alanda toplandığını anlatan Bak, "Boğalar arasında yaylalara çıkmadan önce kimin lider olacağına karar verilmesi lazım. Bir anlamda bu alanlar boğaların birbirini gördükleri, tarttıkları alan. Sahipleri tarafından korunarak bütün boğalar bu alanda bir araya geliyor. Bir anlamda barış ortamı. Artvin ve Rize 'nin önemli bir geleneği." dedi. Bakan Bak, bölgenin güzelliklerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, insanların doğal yaşamı sevdiklerini ifade etti. Kültürlerin önemine işaret eden Bak, "Yaylacılığın, kültürümüzün ve hayvancılığın yaşatılması açısından çok önemli bir etkinlik. Kültürlerin yaşatılması için destek veriyoruz. İnsanlarımız bölgeye gelerek kültürümüzün yanında doğal güzellikleri de görüyor." diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da etkinliğin yıllara dayanan bir gelenek olduğunu kaydederek, vatandaşların yağışa rağmen önemli bir katılım gösterdiğini söyledi.
Festivale katılan dağcılar, alandaki kayalara asılı 70 metrekarelik Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.Festivale, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.