21. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali - ANTALYA Haberi
- Festivalden drone görüntüleri - Meis adasından görüntü - Sporcuların gelmesi - Sporcuların denize atlaması - Yüzmelerinden detay - İlk sporcuların bitişe gelmesi - Kadınlarda birinci Nilay Erkal ile röportaj - Belediye Başkanı Halil Kocaer ile röportaj21. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali - Festival, Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş arasında düzenlenen yüzme yarışıyla sona erdiANTALYA (AA) - 21. Uluslararası Likya - Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş arasında bu yıl 14'üncüsü yapılan Uluslararası Meis Kaş yüzme yarışmasıyla tamamlandı.Yarışa katılan 19'u yabancı, 164 yüzücü sabah saatlerinde teknelerle Kaş Limanı'ndan Meis Adası'na götürüldü. Kaş Kaymakamı Bigehan Bayar ve Belediye Başkanı Halil Kocaer'in denize atlamasıyla yarış başladı. En küçüğü 14, en yaşlısı 79 yaşında olan sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.7 bin 100 metrelik parkurda kadınlarda Nilay Erkal birinci, Ruth Anne Hatton ikinci, Judith Anne Charman üçüncü oldu. Erkeklerde ise birinciliği Emrah Özsevin, ikinciliği Oleg Astanin üçüncülüğü Bekir Emrah Gemicioğlu kazandı.Belediye Başkanı Halil Kocaer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışa Kaş'ı tanıtmak amacıyla başladıklarını, yoğun katılımla yarışın uluslararası boyuta taşındığını söyledi.
Yarışın Kaş'taki esnafa da ekonomik açıdan katkısının bulunduğunu belirten Kocaer, "Yarışın daha nice yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Temiz denizde yüzmek, dalış ve yamaç paraşütü yapmak isteyenleri Kaş'a davet ediyoruz." dedi. Kadınlarda birinci olan milli yüzücü Nilay Erkal, etkinlikte üçüncü birinciliğini elde etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.1 Temmuz'da Kaş'ta kulaç atmanın gurur verici olduğunu dile getiren Erkal, "Meis ile Kaş arası çok güzel bir parkur. Buraya ailecek zevkle geliyoruz. Benim için sonraki yarışlarıma antrenman da oldu. Gururlu ve sevinçliyim." diye konuştu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.