21 Mart Dünya Nevruz Günü - MANİSA/BURDUR/MARDİN

MANİSA - Etkinlikten detay görüntüler - Kula Kaymakamı Osman Güven ve ptokol üyelerinin temsili demir dövmesi - Halk oyunları ekibi gösterisi - Halk Ozanı Sami Dinç'in sahne gösterisi - Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Sakal'ın konuşması - Türkmenistan Kültürü Topluluğu öğrencilerinin folklor göstersi - Uşak Üniversitesi öğrencisi Palvanmuhammet Atamuhammedov'un konuşmasıBURDUR - Etkinlik alanından detay görüntüLER - Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ın konuşması - Halk oyunları gösterisinden detay görüntüleri - Vali Yılmaz ve beraberindekiler tarafından Nevruz ateşinin yakılması - Katılımcıların yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlaması - Katılımcıların örste demir dövmesiMARDİN - Etkinlik alanından ve katılımcılardan detay görüntüler - Yakılan Nevruz ateşinin üzerinden vatandaşların atlaması - Vatandaşların halay çekmesi - Ses Sanatçısı Murat Kurşun'un konserinden detaylar21 Mart Dünya Nevruz GünüMANİSA/BURDUR/MARDİN (AA) - Manisa , Burdur ve Mardin'de nevruz bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Manisa 'nın Kula ilçesinde de Nevruz Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kula Kaymakamı Osman Güven ve protokol üyeleri temsili olarak örste demir dövdü, nevruz yumurtası tokuşturdu. - BurdurDünya Nevruz Günü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) etkinlik düzenlendi. İstiklal yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe katılan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Nevruz'un Türkler için Orta Asya'da yaşadıkları dönemden bu zamana kadar önemli bir gün olduğunu belirtti. Vali Yılmaz, toplumları somut ve somut olmayan değerlerin oluşturduğunu, Nevruz'un da somut olmayan değerlerden biri olduğunu ve Orta Asya'da başlayan ve oradan getirdikleri bir bayram olduğunu söyledi.
Dünya Nevruz Günü'nün Türk dünyasında bayram şöleninde kutlandığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:"Çoğu ülkede bugün bayram ve tatildir. Bu mirasın ne anlamı var derseniz. Bugün ülkemize dört bir yandan saldıran gerek içeriden gerek dışarıdan hainlerin amaçlarına bakarsak bunu anlarız. Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan bu millet yıllarca bu bayramları, bu özel günleri kutlaya gelmiş, yıllardan beri bunu yaşatmış. Bu gelenek ve göreneklerimizin bizi birbirimize bağlayan birer çimento olduğunu bilmemiz lazım. Bu çimentonun bozulması binanın yıkılması demektir. Bu çimentonun kuvvetlenmesi için hepimiz elimizden geldiği kadar destek vermemiz, kültürümüzü eğitim hayatımız boyunca nesillere aktarmamız gerekiyor."Konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.Vali Yılmaz ve diğer yetkililer, daha sonra örste demir dövüp, nevruz ateşinden atladı.Nevruz pilavının ikram edildiği etkinlikte, öğrenciler ve katılımcılar müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi. - MardinKentte 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara ses sanatçıları tarafından konser verildi.