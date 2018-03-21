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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - AFYONKARAHİSAR

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - AFYONKARAHİSAR

- Down sendromlu çocuklardan servis yapma görüntüsü, - Emine Leylek'in konuşma görüntüsü, - AKÜ Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek'in konuşma görüntüsü, - İşletme sahibi Ömer Özcan'ın konuşma görüntüsü,21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - Afyonkarahisar 'da down sendromlu çocuklar bir kafede müşterilere servis yaptı - Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gücek:"Down sendromlu olmak bir engel veya eksiklik değildir. Sadece bir genetik farklılık olarak bilinmesi gerekir"AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da, down sendromu ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla down sendromlu çocuklar, bir kafede müşterilere servis yaptı.Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrenci topluluğu tarafından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir kafede etkinlik düzenlendi.
AKÜ Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 6 milyona yakın, Türkiye'de ise 70 bin civarında down sendromlu olduğunu belirterek, "Down sendromlu olmak bir engel veya eksiklik değildir. Sadece bir genetik farklılık olarak bilinmesi gerekir. Bunun tıpta bir çaresi ve tedavisi mümkün değil. Tek tedavisi eğitimdir." dedi.
Down sendromluların, eğitim alarak yapabilecekleri ve başarabilecekleri şeylerle mutlu olabildiklerini görmenin çok güzel olduğunu vurgulayan Gücek, "Bunu yaparken sosyal hayatın içerisinde olmaları bu eğitimin bir parçasıdır. Bir kafede müşterilere hizmet noktasında bir araya getirdik. Onlar servis hizmetini yaparken farkındalık günüyle ilgili de bazı sosyal mesajlar vermek istedik." diye konuştu.
- Özcan: "Hiçbir farklarının olmadığını herkes gördü"Kafenin sahibi Ömer Özcan da sosyal sorumluluk projesine katılarak farkındalığa katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Tüm insanlara, artı bir kromozomun hiçbir şeyi değiştirmediğini göstermek istedik. Kardeşlerimiz masalara gittiklerinde açıkçası hiçbir fark yoktu. Öğrencilerimiz masalara ikramlarını götürerek mesajlarını bıraktılar. Bütün misafirlerimiz onları güzel karşıladı. Bizlerden hiçbir farklarının olmadığını herkes gördü. Mesajlarda, 'bizler de buradayız', 'artı bir kromozomun hiçbir farkı yoktur', 'hepimiz aynıyız' yazıları vardı."Kafenin müşterilerinden Emine Leylek de mesajlardan çok etkilendiklerini dile getirerek, down sendromlu çocukların çok samimi, candan ve içten olduklarını kaydetti.
Etkinliğin sonunda üniversite öğrencileri ve kafe işletmesi tarafından, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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