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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
'2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak' - DÜZCE Haberi

'2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak' - DÜZCE Haberi

"2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak" - DÜZCE - Rafting yapanlardan detaylar - Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe'nin açıklamaları"2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak" - Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Yoğun bir talep ile yeni sezona giriş yaptık. 2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak. Beklentilerimiz çok yüksek, hem yurt içi hem de yurt dışından talepler var"DÜZCE (AA) - Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Melen Çayı'nda sezonun ilk haftalarından yoğun talep tesis sahiplerini sevindiriyor. Düzce 'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezonun başlamasıyla birlikte yoğun talep alan tesis sahipleri, sezona bereketli giriş yaptı. Yerli ve yabancı turistler Melen Çayı'na gelerek özel kıyafetler ile 16 kilometrelik parkurda doğanın ve suyun tadını çıkarıyor.Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona yoğun talep ile başladıklarını söyledi.

Rafting sezonunun hızlı bir başlangıç ile start aldığını ifade eden Tepe, şöyle konuştu:"Yoğun bir talep ile yeni sezona giriş yaptık. 2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak. Beklentilerimiz çok yüksek, hem yurt içi hem de yurt dışından talepler var. Bu konuda Düzce Melen Çayı tesisleri olarak çağ atladık. Türkiye'nin rafting merkezi haline geldik. Kentin, İstanbul - Ankara'nın ortasında olması dolayısıyla bunu iyi bir şekilde değerlendirdik.Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerle sadece hafta sonu değil, haftanı her günü rafting yaptıklarını kaydeden Tepe, "Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki hafta tekrar bir yağmur olacağını söylüyor. Bu da bizim için Melen Çayı'nın daha da yukarıya çıkması demek, sezonun da daha uzun olacağı anlamına geliyor. Bizim için yağmur ve kar çok önemli, yağış ne kadar olursa insanlar daha çok tercih ediyor." diye konuştu.

Hafta Sonu İsaf Yabancı Turist Muhabir Yurt Dışı 

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