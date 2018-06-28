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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
2018 yılı leylek incelemeleri yapıldı İzle

2018 yılı leylek incelemeleri yapıldı İzle

leyleklerden, halkalama çalışmasından gör. var. EKODOSD gönüllüsü Merve Yavaş ile röp. var.

( AYDIN ) - AYDIN

Yavru Leylek Öğretim Üyesi Bilimsel Araştırma Farkındalık Naylon Poşet 


- Aydın’ın Söke ilçesinde Aşağı Büyük Menderes Havzası kapsamındaki köylerde 2018 yılı yavru leylek halkalamaları gerçekleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü arasında imzalanan bir çalışma protokolü kapsamında Ege Üniversitesi ve Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) işbirliğiyle yürütülen leylek halkalama çalışmalarına AYDEM Kuşadası İşletme Müdürlüğü’ne destek sağlıyor. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, 2018 yılı leylek halkalama çalışmalarının yapıldığını belirterek, “Çalışmalar sırasında Leylek yavrularının ağırlıkları, gaga boyları, Tarsus(kanat) uzunlukları ölçülerek kayıtları tutuldu. Cinsiyet tayini ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere her yavrudan tüy örnekleri alındı. Üzerinde 4 harften oluşan harf kombinasyonları bulunan, uzaktan da okunabilen mavi-beyaz PVC plastik halkalar, yavru leyleklerin sağ bacaklarına takıldıktan sonra tekrar yuvalarına geri bırakıldı. 8 yıldır halkalanan leylerden bazılarının geldiği görülerek, halka numaraları okunup kayıt altına alındı. Bilimsel olarak yapılan halkalama çalışmaları sayesinde leyleklerin Afrika’dan dönüp-dönmedikleri, aynı alana mı yoksa farklı alanlara mı gittikleri, kaç yıl yaşadıkları, beslenme alanlarındaki değişimler belirlenmektedir“ dedi.
Yapılan halkalama çalışmaları sayesinde, yöre insanları arasında farkındalık oluştuğunu ve leyleklere karşı duyarlılıklarının daha da arttığını vurgulayan Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmalar sırasında yörede bulunan çocuklara leyleklerin yaşamları, üreme dönemleri, göçleri ve çevresel sorunlarıyla ilgili bilgiler verildi.
Leylekleri en çok çevresel faktörler etkilemektedir. Doğaya atılan saman ipleri, gübre çuvalları, naylon ve plastik atıkların, her yıl olduğu gibi leylekler tarafından bu yıl da yuvalara getirdiği görüldü.
Bazı yuvalarda leylek yavrularının iplere ve naylon poşetlere dolanarak öldükleri tespit edildi. Eski yıllara oranla leyleklerin sayılarında azalma görüldüğü, bunun nedeninin beslenme alanlarını oluşturan sulak alanların azalması ve tarımda kullanılan zirai ilaçların yoğun bir şekilde kullanılması olduğu düşünülmektedir. Kamu kurumları, Üniversite ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği halinde yaptığı çalışmalar, bilinçlenmenin ve duyarlılığın artmasını sağlayacak ve bu canlıların geleceğini olumlu yönde etkileyecektir “ Bu arada, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş’un koordinatörlüğünü yaptığı leylek halkalama çalışmalarına EKODOSD gönüllüleri Yeşim Cinbaş, Değer Eren, Akife Ece Yavaş, Merve Yavaş, Yağmur Yavaş ve Ahmet Taşçı’da katılıyor. EKODOSD gönüllüsü Merve Yavaş, farkındalık oluşturan bu çalışmaya katılmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

(ZH-MB-
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