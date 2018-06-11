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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2018 FIFA Dünya Kupası'na doğru - MOSKOVA

2018 FIFA Dünya Kupası'na doğru - MOSKOVA

- Izmailovo Pazarı'nın genel görüntüleri2018 FIFA Dünya Kupası'na doğru - Rusya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya gelen taraftarlar, ülkenin turistik yerlerine de yoğun ilgi gösteriyorMOSKOVA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Rusya'nın turistik yerlerine de futbolseverlerin ilgisi artıyor.Rusya'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 11 şehirden biri olan Moskova 'da futbolseverlerin ilgi gösterdiği yerlerden biri de Izmailovo Pazarı oldu.Pazar, mimari yapıları ve atmosferi ile turistlerin en uğrak yerleri arasında yer alıyor. - Uzak Doğu mimarisiRusları yanı sıra, çok sayıda Özbek ve Kırgız'ın da dükkan işlettiği pazarda ikinci ve yeni ürünleri satan çok sayıda mekan bulunuyor.Uzak Doğu ve Orta Çağ mimarisindeki yapılar, Dünya Kupası'na katılan takımların taraftarlarının da beğenisini çekiyor.Hediyelik eşyaların satıldığı pazarda Rusya'nın geleneksel ürünleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminden kalma çok sayıda antika eser de bulunabiliyor.

Atmosfer Mimari Şampiyon 

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