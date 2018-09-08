2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - MUĞLA

- Akçapınar sahili detey - Yarışlardan detay - Seyircilerden detay - Sporcuların akrobasi hareketleri - Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk'in açıklaması2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - Organizasyonun Türkiye ayağında 15 ülkeden 35 sporcu yarışıyor - Şampiyonanın ilk finalinde erkeklerde Brezilyalı Carlos Mario, kadınlarda ise aynı ülkeden Mikaili Sol birinci olduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen 2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, dördüncü gün yarışlarıyla devam etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun da katkılarıyla Akçapınar sahilinde düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 35 sporcu katıldı. Erkekler kategorisinde 24, kadınlarda 11 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, sporcuların su üzerinde yaptığı akrobasi hareketleri ilgiyle izlendi.Şampiyonada yapılan ilk final mücadelesinde erkeklerde üç defa dünya şampiyonu olan "Bebe" lakaplı Brezilyalı Carlos Mario, kadınlarda ise aynı ülkeden Mikaili Sol birinci oldu.Şampiyonanın son gününde yarın yapılacak mega finale kalan sporcular, puan toplamak için mücadele edecek.Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen sporcularının yer aldığı yarışların önemine dikkati çekerek, "Gökova Körfezi'nde çok iyi bir rüzgar var ve sporcular bunu çok iyi değerlendiriyor. Dünyada ilk defa bir yarışta dört yeni hareketin denendiğini gördük. Burada sporcular seviyeyi çok yukarı taşıdı. Tüm dünya canlı yayınlarda bu anlara tanıklık etti." ifadelerini kullandı.