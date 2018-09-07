2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - MUĞLA

- Akçapınar sahili detay - Yarışlardan detay - Sporcuların gösterilerinden detay - Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk'in açıklaması - Şampiyonada mücadele eden ve üç defa dünya şampiyonu olan "Bebe" lakaplı Brezilyalı Carlos Mario'nun açıklaması - Kolombiya'dan yarışlara ilk kez katılan ve finale kalan Valentin Rodriguez'in açıklaması2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - Organizasyonun Türkiye ayağında 15 ülkeden 35 sporcu yarışıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Akyaka ilçesinde düzenlenen 2018 Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağı, üçüncü gün yapılan yarışlarla devam etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun da katkılarıyla Akçapınar sahilinde düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 35 sporcu katılıyor.Erkekler kategorisinde 24, kadınlarda 11 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, sporcuların su üzerinde yaptığı akrobasi hareketleri ilgiyle izlendi.Yarın devam edecek yarışlarda finale kalan sporcular birinci ayakta puan toplamak için mücadele edecek.Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen sporcularının yer aldığı yarışların, üçüncü günde devam ettiğini söyledi.
Çelenk, rüzgarın öğleden sonra hızını artırdığını, yarışların heyecan dolu geçtiğini belirterek, "Sporcular su üzerinde en iyi hareketlerini puan toplayabilmek için izleyicilerle paylaştı. Bugün erkekler ve kadınlarda finalde yarışacak sporcular belirlendi. Yarın final yarışlarının ilk ayağı yapılacak." dedi. Şampiyonada mücadele eden ve üç defa dünya şampiyonu olan "Bebe" lakaplı Brezilyalı Carlos Mario, Akçapınar'daki organizasyona katılmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.Bu yılki yarışlarda yine finale kaldığı için çok mutlu olduğunu anlatan Mario, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sene finale çok iyi ve çok sürpriz isimler kaldı. Final müsabakaları çok zorlu geçecek. Bende çok heyecanlıyım." diye konuştu. Kolombiya'dan yarışlara ilk kez katılan ve finale kalan Valentin Rodriguez ise yarışlara hazırlanmak için iki haftadır Gökova Körfezinde antrenman yaptığını ifade etti. Bu yıl körfezde rüzgarın çok iyi olduğunu belirten Rodriguez ,"Burada her gün rüzgar vardı ve yarışlara çok iyi hazırlandım. Finale kalmak benim için de sürpriz oldu. Finale kalabileceğime çok fazla inanmıyordum. İyi bir derece almak için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesini yaptı.