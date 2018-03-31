2018 Çankırı Farkındalık Yılı - Dostluk maçı - ÇANKIRI
- 2018 Çankırı Farkındalık Yılı etkinlikleri - Atatürk Stadı'ndan görüntü - Yaren gösterisinden görüntü - Takımların sahaya çıkışı - Maçın başlaması - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın konuşması - Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç'in konuşması - Maçtan görüntüler2018 Çankırı Farkındalık Yılı - Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Milli Takımı, dostluk maçında Bosna Hersek'i 4 - 1 yendiÇANKIRI (AA) - Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Milli Takımı, dostluk maçında Bosna Hersek'i 4 - 1 yendi.2018 Çankırı Farkındalık Yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Stadyumu'nda Çankırı Belediyesi ile Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen dostluk maçında Türkiye'nin gollerini Erol Sökmen (2), Mehmet Nas ve Şenol Kıyak attı. Bosna Hersek'in tek golünü Haris İsmirovic kaydetti. Maçın devre arasında plaket töreni düzenlendi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Bosna Hersek ile eskiden beri kardeş olduklarını vurgulayarak, "Maziden beri onlar bizim canımız, ciğerimizdir. Onları sevgiyle kucaklıyorum. Kardeşlerimiz mutlu olsunlar, onlar mutlu olursa biz mutlu oluruz, onlar acı çekerse biz de acı çekeriz." ifadelerini kullandı. Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç de "Büyük insan merhum Aliya İzzetbegoviç'in evlatlarını Çankırı 'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Onların kadim kardeşliği ilelebet Allah'ın izniyle devam edecek. Onlar bizim canlarımız." diye konuştu. Dostluk maçı öncesi Ahi Yaran Oğuz Boylarını Yaşatma Derneği tarafından "yaran gösterisi" gerçekleştirildi. Karşılaşmayı Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu, eski Zavidovici Belediye Başkanı İzet Basiç, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman ve çok sayıda vatandaş izledi.