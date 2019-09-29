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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali - Edip Akbayram konseri - KARABÜK Video

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali - Edip Akbayram konseri - KARABÜK Video

- 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali - Edip Akbayram konseri20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen festival, sanatçı Edip Akbayram'ın konseri ile sona erdiKARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", sanatçı Edip Akbayram konseri ile sona erdi.Misak - ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, hayranları Akbayram'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, etkinliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı."Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül" ve "Gittin Gideli" olmak üzere, birçok şarkısını hayranlarıyla seslendiren Akbayram, konsere gelenlere teşekkür etti.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası Edip Akbayram'a Safranbolu maket evi takdim etti.

Festival 

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