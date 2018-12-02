"2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı"na yoğun ilgi Kitap fuarından detaylar - Kitapseverlerden detaylar - Kitaplardan detaylar - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın konuşması - Yazarlardan Ataol Behramoğlu'nun konuşması - Yazarlardan Mustafa Armağan'ın konuşması - Ziyaretçi detayları - Kitaplarını imzalayan yazarlardan detaylar2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na yoğun ilgi - Merkez Karaköprü ilçesinde açılan fuar, 10 günde yaklaşık 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarını 300 bin kişi ziyaret etti.Merkez Karaköprü ilçesindeki 11 Nisan Fuar Merkezinde 250 yayınevi ile yaklaşık 200 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarın son gününde Yazarlar Abdurrahman Dilipak, Mustafa Armağan, Ataol Behramoğlu ve Ahmet Şimşirgil söyleşilere katılarak okurlarının kitaplarını imzaladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 gün önce açılışı yapılan fuarın büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Fuar sayesinde okurların yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulduğunu dile getiren Özçınar, "10 gün boyunca burada yazarlarımız söyleşilerde, kitap imzalama etkinliklerinde okurlarla buluştu. Fuarda 10 günde yaklaşık 300 bin kişiyi kitapla yazarlarla buluşturduk. Bu anlamda çok mutlu, sevinçliyiz." dedi. Özçınar, Şanlıurfa 'da kitap okumaya ve kitaplara olan ilginin her geçen gün artığını vurgulayarak, belediye olarak 4 yıl içinde yaklaşık 900 bin kitabı gençlere dağıttıklarını ifade etti. Şanlıurfa 'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kenti olduğunu anlatan Özçınar, şöyle konuştu:"Kamu ve yerel idarelerin yapması gereken bu genç nesli eğitimli ve donanımlı yetiştirmek. Bu anlamda kitap fuarlarının en önemli özelliği ise çocukları, gençleri kitapla buluşturmak, yazarla bir araya getirerek okur yazarlığı ve kitap sevgisini artırmaktır. Şanlıurfa 'nın bu anlamda geleceği açık. Yaklaşık 300 bin insanın 10 gün içerisinde çok önemli." - Yazarlardan fuara övgüYazarlardan Ataol Behramoğlu da Türkiye'nin birçok yerinde kitap fuarlarının düzenlendiğini, bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Türkiye için artık ümitsizliğe yer olmadığını kaydeden Behramoğlu, "Türkiye'de aydınlama devrimi tutmuştur, pırıl pırıl insanlarımız her zaman çoğunluktadır. Dolayısıyla Şanlıurfa 'daki bu kitap fuarı da çok büyük bir ilgi ile karşılanmıştır." ifadesini kullandı.Yazar Mustafa Armağan da fuarı, Anadolu'daki en güçlü fuarlar arasında gördüğünü söyledi.
Fuar sayesinde farklı görüşteki birçok yazarın aynı çatı altında bir araya geldiğine işaret eden Armağan, Şanlıurfa lıların fuara olan ilgisinin kendisini sevindirdiğini dile getirdi.Yazar Abdurrahman Dilipak da Kur'an - ı Kerim'in ilk emrinin "Oku" olduğunu anımsatarak, okumanın önemine dikkati çekti.