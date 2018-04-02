2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü - SAKARYA

- 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü düzenlendi - Yürüyüşten ve engelsiz mehter takımından detaylar - Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı'nın açıklaması2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık GünüSAKARYA (AA) - Sakarya ve Zonguldak'ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce organize edilen ve Çark Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Arifiye Rehabilitasyon Merkezi Engelsiz Mehter Takımı eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erdi.Mavi balonların ve "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı tişörtlerin taşındığı yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Empati yapıldığında problemlerin net bir şekilde çözüldüğünü anlatan Dınkırcı, "Herkese iş düşüyor. Kamu - özel, sivil - sosyal, atanmış - seçilmiş fark etmiyor hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Çocuklarımız son derece zeki. İletişime geçtiğimiz takdirde bu çocuklarımızın hakikaten farklılığını görüyoruz. Bu vesileyle 2 Nisan itibariyle tekrar farkındalığa davet ediyoruz." şeklinde konuştu. Yürüyüşe katılanlar daha sonra, taşıdıkları balonları gökyüzüne bıraktı. - ZonguldakKent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan grup,"Her 50 kişiden 1'i otizmli", "Birlikte başaralım engelleri aşalım", "Benden sonra ne olacak" pankartları açtı.Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, otizmin tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimden geçtiğini söyledi.
Otizm'in hayat boyu devam eden beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ve işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nürobiyolojik bir bozukluk olduğunu ifade eden Kaçmak, "Otizmli bireyler ve aileler için dikkat edilmesi gereken hususlar, aileleri otizm belirtileri konusunda bilgilendirmek, erken tanı, yoğunlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş eğitim, sorunların giderilmesi, çabuk ulaştırılması ve duyarlı kutusunda çalışmalar devam edecektir. Destekleri için başta Valimiz Ahmet Çınar olmak üzere tüm ilmin il müdürlerimize ailelerine ve halkımıza teşekkür ederiz." dedi. Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra otizmli çocuklar ile aileleri ve eğitimciler katıldı.