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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
2. Geleneksel Hayat Boyu Öğrenme Şenliği - GAZİANTEP

2. Geleneksel Hayat Boyu Öğrenme Şenliği - GAZİANTEP

- 2. Geleneksel Hayat Boyu Öğrenme Şenliği - Kursiyerlerin bakır, sedef, kutnu gibi geleneksel sanatları çalışması - Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Vekili Mete Kızılkaya'nın konuşması - Okuma yazma kursuna katılanlara sertifika vermesi - Kutnu kumaşından hazırlanan kıyafetlerin tanıtımı Gaziantep 'te 2. Geleneksel Hayat Boyu Öğrenme Şenliği - Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Şenliği” başladıGAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Şenliği” başladı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Festival Park'ta başlayan şenlikteki konuşmasında, öğrenmenin yaşı olmadığına dikkati çekerek Gaziantep 'in sosyal belediyeciliğin en iyi yapıldığı şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Milli Eğitim ve halk eğitimin kursiyerlere en iyi hizmeti vermeye çalıştığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:"Sizlerin kurslara katılması, yakınlarını yönlendirmesi çok önemli. Öğretmenlerin gayretini, özverisini biliyoruz. Bunun her şeyden üstün olduğunu görüyoruz. El ele vererek önümüzdeki dönem içerisinde liseye, üniversiteye hazırlık kursları başta olmak üzere dershanelerin bıraktığı boşluğu doldurarak, meslek edindirme kurslarının arttırılması noktasında çalışmalarımız devam edecek. Buralardan kurs alan, veren herkese teşekkür ediyoruz."Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Vekili Mete Kızılkaya ise 992 halk eğitim merkezi ve 22 olgunlaştırma enstitüsüyle 8 milyon 300 bin kursiyere ulaştıklarını aktardı.Bu kursiyer sayısının nüfusun yüzde 10'una tekabül ettiğini dile getiren Kızılkaya, "AB ülkelerinde bu rakam yüzde 15'tir. Bizim daha çok çalışarak kursiyer sayısını arttırmamız gerekir. İnşallah önümüzdeki 10 yılda bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da hayat boyu öğrenilen bilgilerin hayata geçirilmesi tavsiyesinde bulundu. Belediye olarak kurdukları merkezde 250 bin kişiye eğitim ve meslek edindirme kursları verdiklerini belirten Cihan, halk eğitim merkezlerinin kendilerine çok büyük katkıları olduğunu aktardı. Cihan, halk eğitim desteğiyle 11 bin kurs açarak 150 bin kursiyere ulaştıklarını anlattı.Vali Gül'ün okuma yazma kursunda başarılı olanlara sertifikalarını vermesinin ardından Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsünce kutnu kumaşından hazırlanan kıyafetler tanıtıldı.Ziyaretçiler, halk eğitim merkezleri ve enstitüdeki kursiyerler ve eğitmenler tarafından hazırlanan ürünleri inceleyerek bakır, sedef kutnu gibi geleneksel sanatları yapma imkanı buldu.Şenlik 3 gün devam edecek.

Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Eğitim Merkezi Okuma Yazma Kursu Halk Eğitim 

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