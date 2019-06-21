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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
2 bin adet kerevit baraj ile buluştu

2 bin adet kerevit baraj ile buluştu

Çakmak baraj kalabalık vatandaşlar

Hastalık Tarım Hastalık Belirtisi Su Ürünleri Alabalık 

-kerevit detay
-Edirne il tarım müdürü konuşması
-kerevitlerin suya salınması

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 bin adet Kerevit projesi yoğun yağmur altında Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyü barajında gerçekleşti. Programa Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel Edirne İl Tarım Müdürü Vekili Atilla Bayazıt, Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Karahan Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan STK Başkanları ve çok sayıda köylü katıldı.
Program kapsamında 2 bin adet Kerevit barajla buluştu. Edirne İl Tarım Müdür Vekili Atilla Bayazıt gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada gerçekleştirdiğimiz bir proje vardı bu projelerden bir tanesi de kerevit aşılama projesi bu proje kapsamında yeni karpuzlu barajında su kerevitleri öncelikle numune aldık sağlıklı olup olmadıklarımı araştırmak için gelen sonuçlar olumluydu herhangi bir hastalık belirtisi taşımıyordu. Ortalama bir 5-6 senelik zaman içerisinde yılda 50 tonluk bir stoğa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.
Asya ve Avrupa ülkelerinde çok rağbet gören bir ürün İl Tarım Müdür Vekili Atilla Bayazıt, “Kerevit” iç piyasaya yönelik bir ürün olmadığını daha çok Asya ve Avrupa ülkelerinde rağbet gören bir ürün olduğunu açıkladı.
Bayazıt, “Kerevit iç piyasaya göre çok rağbet gören bir ürün değildir. Daha çok Asya ve Avrupa ülkelerinde çok rağbet gören bir üründür. 2018 yılında TÜİK verilerine göre 636 ton kerevit ihracatı yapılmış. Bunun da yaklaşık maddi geliri 5 Milyon dolardır” diye konuştu.
“Çakmak Barajından 1 milyon gelir bekliyoruz” Çakmak Barajında 50 tonluk stoktan yaklaşık 1 milyon gelir elde etmek istediklerini ifade eden Bayazıt, “Bu gelirde alternatif bir kaynak olarak etrafta yaşayan balıkçılarımıza ve burada ki vatandaşlarımıza bir gelir kaynağı oluşturacak. Proje şu açıdan da önemli su ürünleri çeşitliliğimizi arttırıyoruz” diyerek açıklamasını noktaladı.
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