2 bin 700 yıllık Frig oyuncakları - KÜTAHYA İzle

- Müzeden detay görüntüler - Frig oyuncakları - Müze Müdürü Metin Türktüzün ile röportaj2 bin 700 yıllık Frig oyuncakları - Simav'da 1976 yılında vatandaşlarca bulunan ve Kütahya Arkeoloji Müzesinde sergilenen yaklaşık 2 bin 700 yıllık topraktan yapılmış kuş figürlü 3 oyuncak ilgi görüyor - Müze Müdürü Metin Türktüzün: - "Müzemizde sergilenen Frig dönemine ait eserler, ünik (eşi, benzeri olmayan) eserlerdir. Bu oyuncaklar 2 bin 700 yıl öncesine ait nadide tarihi eserlerdendir"KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Frig dönemine ait pişirilmiş topraktan yapılan yaklaşık 2 bin 700 yıllık üç oyuncak, ünik (eşi, benzeri olmayan) eser olarak Kütahya Arkeoloji Müzesinde sergileniyor. Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Frig döneminden kalma eşi benzeri olmayan üç oyuncağın Kütahya Arkeoloji Müzesinde sergilendiğini söyledi.
Türktüzün, Frig oyuncaklarının Simav ilçesinde 1976 yılında vatandaşlarca bulunup müzeye teslim edildiğini belirterek şöyle konuştu:"Müzemizde sergilenen bu oyuncaklar, Kütahya 'nın Simav ilçesinde bulundu. Yapılan incelemede ise bu oyuncakların Frig uygarlığına ait olduğu belirlendi. Frigler, çocuklarının oynaması için kuş figürlerinden ve pişirilmiş topraktan tekerlekli oyuncaklar yapmış. Bunlar aynı zamanda iple çekilebilen oyuncaklardan. Bölgemizde Friglere ait eserler çok fazla çıkmamış. Müzemizde sergilenen Frig dönemine ait eserler, ünik (eşi, benzeri olmayan) eserlerdir. Bu oyuncaklar 2 bin 700 yıl öncesine ait nadide tarihi eserlerdendir." - "Yaşam alanları günümüze kadar ulaştı"Türktüzün, Friglerden kalma kaya yerleşimleri ve anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacalarının günümüze kadar ulaştığını ifade ederek, "Ovacık'taki Deliktaş ve Penteser kaleleri ile Fındık köyündeki kale, savunma amaçlı olup Deliktaş kalesinde girişten sonra koridorlardan geçerek, katlardan aşağı inilebilmekte ve odalardan birbirlerine geçilebilmektedir." dedi. Türktüzün, Frig Vadisi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillendiğini sözlerine ekledi.