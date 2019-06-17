19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali - ANTALYA
- Yalın'ın sahnede şarkı söylemesi - Müzikseverlerin konseri dinlemesiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Yalın sahne aldı.Alanya Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye binasının arkasındaki alanda konser verildi. Konserde Yalın, yaklaşık 1,5 saat sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yalın'a resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler ile plaket verdi.
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