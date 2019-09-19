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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - ANTALYA İzle

18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - ANTALYA İzle

- - İbis Maria konserinden detay görüntüler - Konser alanında vatandaşlardan ve turistlerden görüntü 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - Festivalde Kübalı sanatçı İbis Maria sahne aldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 18'incisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde, Kübalı sanatçı İbis Maria konser verdi.Manavgat Belediyesi tarafından Side Limanı'nda düzenlenen konsere, vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Maria, seslendirdiği şarkılarla büyük alkış aldı.Festival süresince Side Limanı ve Antik Tiyatrosu'nda konserler ve Kültür Evi'nde ünlülerle sohbetler düzenlenecek.Festival, 26 Eylül'de sona erecek.

Aria Ünlüler 

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