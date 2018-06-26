18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali - ANTALYA Video
- Mustafa Ceceli'nin sahnede şarkı söylemesi - Konseri izleyen seyirciler - Ceceli'nin darbuka çalmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk akşamında sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı.Alanya Belediyesince organize edilen festival, kortej yürüyüşünün ardından Mustafa Ceceli konseriyle sürdü.Belediye binasının arkasındaki konserde Mustafa Ceceli, "Bir Yanlış Kaç Doğru" adlı şarkısı ile sahneye çıktı. Sanatçıya zaman zaman izleyenler de eşlik etti.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konser sonunda Mustafa Ceceli'ye resminin bulunduğu su kabağı ve bir plaket verdi.