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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali - MUĞLA İzle

17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali - MUĞLA İzle

- 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nden detay - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan görüntü - İzleyenlerden detay - Gösteriden detay görüntüler17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen festivalin ilk etkinliğinde "Frida" adlı eser sahnelendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un katılımıyla gerçekleştirilen festivalin ilk etkinliğinde Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde "Frida" adlı eser sahnelendi.Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun otobüs kazasında ağır yaralanması sonucu geçirdiği travma ve resim yaparak hayata tutunmasını konu alan gösteri yoğun ilgi gördü.Koreografisi Özgür Adam İnanç'a, müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'a ait iki perdelik gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.Etkinliği Bakan Ersoy'a eşlik eden eşi Pervin Ersoy ile Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatsever takip etti.Festival, 6 - 7 Ağustos'da gerçekleştirilecek Gürcistan Sukhishvili Ulusal Balesi'nin gösterisiyle sürecek.

Ressam Otobüs Kazası Festival 

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