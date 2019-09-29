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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
16. Uluslararası Alanya Caz Günleri - ANTALYA Video

16. Uluslararası Alanya Caz Günleri - ANTALYA Video

- 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri - Alina Rostotskaya'nın konseri16. Uluslararası Alanya Caz Günleri - Etkinliğin üçüncü gününde Yavuz Akyazıcı ve Alina Rostotskaya sahne aldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "16. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin üçüncü gününde Yavuz Akyazıcı ve Alina Rostotskaya konser verdi.Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin üçüncü gününde, Yavuz Akyazıcı'ya, Funda Akyazıcı vokalde, Enver Muhamedi basta, Burak Cihangirli davulda eşlik etti.Yavuz Akyazıcı'nın ardından Alina Rostotskaya sahne aldı. Alina Rostotskaya'ya, Maxim Shibin gitarda, Daria Sokolova kontrbasta, Mikhail Fotchenkov davulda eşlik etti.Festival yarın sona erecek.

Aria Amed 

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