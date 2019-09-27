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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan konseri - KONYA

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan konseri - KONYA

- Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri - 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan konseri - Konserden görüntüler - Seyircilerden görüntüler16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Konya 'da, Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, Yunanistanlı Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan birlikte sahne aldıKONYA (AA) - Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Yunanistanlı Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan birlikte konser verdi.Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin altıncı gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan'ın konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.Festival kapsamında Norveç, Dağıstan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları da sanatseverlerle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.Yarın Norveç'ten Jon Georg Balke konseriyle devam edecek festivalde, 29 Eylül'de Dağıstan'dan Akhmed Akhmedov sahne alacak.Festival 30 Eylül'de düzenlenecek TRT Özel Konseri ile sona erecek.

Yabancı Turist Nani Festival 

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