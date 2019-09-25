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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali' - KONYA

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali' - KONYA

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" - KONYA - 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Davlatmand Kholov'un konserinden görüntüler - İzleyicilerden görüntüler16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, Tacikistan’dan Davlatmand Kholov, sahne aldıKONYA (AA) - Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" kapsamında Tacikistan'dan Davlatmand Kholov, konser verdi.Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin ikinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Davlatmand Kholov verdiği konsere, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.Festival kapsamında ABD, Norveç, Dağıstan, İran, Cezayir, Yunanistan, Tacikistan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları 30 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak. Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ve kültürel - müzikal katma değeri ile kültür ekonomisini yükseltmeyi amaçlayan atölye çalışmalarında ise tekke musikisi, abdal musikisi, cami musikisi ve cemevi musikisi kendi ustaları tarafından anlatılarak, uygulanacak.Atölye çalışmaları 14.00 - 15.00 saatleri arasında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sanatseverler festival davetiyelerini Mevlana Kültür Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezi'nden ücretsiz temin edebilecek.

Yabancı Turist Müzikal Abdal Cemevi Festival 

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