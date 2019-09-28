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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Jon Georg Balke konseri - KONYA

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Jon Georg Balke konseri - KONYA

- Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri - Norveç'ten Jon Georg Balke konser - 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Konserden görüntüler - Seyircilerden görüntüler16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Konya 'da, Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, Norveç'ten Jon Georg Balke sahne aldıKONYA (AA) - Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Norveç'ten Jon Georg Balke konser verdi.Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin yedinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Jon Georg Balke'nin konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Sergilenen sema ayini de seyircilerin beğenisini kazandı.Festival kapsamında Dağıstan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları da sanatseverlerle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak. Festivalde yarın Dağıstan'dan Akhmed Akhmedov sahne alacak.Festival 30 Eylül'de düzenlenecek TRT özel konseri ile sona erecek.

Yabancı Turist Festival 

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