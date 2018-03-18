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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
16. İber-Amerika Tiyatro Festivali - BOGOTA

16. İber-Amerika Tiyatro Festivali - BOGOTA

- Tören yürüyüşünden görüntüler - Tiyatro sanatçılarının performanslarından görüntüler - Dans gösterilerinden görüntülerBogota 16. İber - Amerika Tiyatro Festivali - Bogota'da 1 Nisan'a kadar devam edecek festivalin başlangıcında, yaklaşık 700 tiyatro sanatçısının katıldığı tören yürüyüşü düzenlendiBOGOTA (AA) - Kolombiya ’nın başkenti Bogota'da düzenlenen 16. İber - Amerika Tiyatro Festivali, tören yürüyüşü ile başladı.
Festivalin açılışı dolayısıyla farklı kostümler giyen 700 tiyatro sanatçısı, Gazeteciler Park’ından başlayarak Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.Binlerce Kolombiya lı, bando ve gösteri gruplarının renklendirdiği tören yürüyüşünü coşkuyla izledi. - FestivalKentte bu yıl 16'ncısı düzenlenen festival kapsamında, sahnelerin yanı sıra belirlenen sokaklarda da tiyatro oyunları sergilenecek.Dans ve flamenko gösterilerinin de yer alacağı festival 1 Nisan’a kadar devam edecek.Arjantin’in “onur konuğu” olduğu festivale, Kolombiya ’dan 18, 15 ülkeden 40’a yakın tiyatro ekibi katılıyor.

Flamenko Flame Başkent Festival Forma 

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