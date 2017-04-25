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25 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
150 koyun bir gecede telef oldu İzle

150 koyun bir gecede telef oldu İzle

Olay, merkez Karşıyaka Mahallesinin üst taraflarında meydana geldi. Zafer Bingöl'e ait ağıllara giren kurt, 150 koyun ve kuzuyu telef ederken, yaklaşık 30 koyunu da yaraladı. Yaklaşık 200 bin liralık zarara uğrayan aile, ağıldaki telef olan hayvanları topladı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de gelerek olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.

Kurt Saldırısı Yurtbaşı Hayvancılık 


Kuzularla birlikte yaklaşık 350 koyun olduğunu belirten hayvan sahiplerinin akrabası Muhammet Akalın, “150 tanesi telef olan çadırdaydı ve diğerleri de başka çadırdaydı. Diğer çadırın içerisine girmemişti. Girdiği çadırdakilerin hepsini telef etti. Sadece 30 civarında yaralı koyun var. Hatıra ormanı içinde 10 taneye yakın topladık. Bazılarını da Yurtbaşı, Yazıkonak ve Doğukent'in üst taraflarında bulduk. 45 civarından da kayıp hayvan var, kayıpları ise bulamadık” dedi.

Tahminen kurt saldırısı sonucu 200 bin liralık zarar oluştuğunu aktaran Akalın, durumu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdiklerini ve onların da gelerek gerekli incelemeyi yaptığını kaydetti.

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