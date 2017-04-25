150 koyun bir gecede telef oldu



Kuzularla birlikte yaklaşık 350 koyun olduğunu belirten hayvan sahiplerinin akrabası Muhammet Akalın, “150 tanesi telef olan çadırdaydı ve diğerleri de başka çadırdaydı. Diğer çadırın içerisine girmemişti. Girdiği çadırdakilerin hepsini telef etti. Sadece 30 civarında yaralı koyun var. Hatıra ormanı içinde 10 taneye yakın topladık. Bazılarını da Yurtbaşı, Yazıkonak ve Doğukent'in üst taraflarında bulduk. 45 civarından da kayıp hayvan var, kayıpları ise bulamadık” dedi.



Tahminen kurt saldırısı sonucu 200 bin liralık zarar oluştuğunu aktaran Akalın, durumu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdiklerini ve onların da gelerek gerekli incelemeyi yaptığını kaydetti.



