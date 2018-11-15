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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
15 Temmuz romanları TÜYAP'ta okuyucuyla buluştu - İSTANBUL

15 Temmuz romanları TÜYAP'ta okuyucuyla buluştu - İSTANBUL

- 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı - Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde koordinatör Süleyman İskender ile röportaj - Fuardan detaylar 15 Temmuz romanları TÜYAP'ta okuyucuyla buluştu - Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinatörü Süleyman İskender: - "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok acı ve en zorlu günlerimizden biriydi. Biz de o günleri yaşadığımız için, o günün acısını ve mücadelesini bildiğimiz için yaşananları tarihe düşürmek istedik"İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor.

İletişim Bild Koordinat 

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