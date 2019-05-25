15 dakikalık dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü İzle

-dolu görüntüsü,

-arabanın üstünü örten vatandaşlar,



( AMASYA )- Sürücüler arabalarını battaniyelerle korumaya çalıştı AMASYA



- Amasya’da sabah erken saatlerde başlayan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika yağan dolu yağışında vatandaşlar arabalarının üstünü örtmeye çalışırken, caddeler ve sokaklar da yağan doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Aniden başlayan dolu yağışından vatandaşlar olumsuz etkiledi. (UY-SLH-

