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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
14 Yaşında Kendi Elektrikli Otomobilini Yaptı İzle

14 Yaşında Kendi Elektrikli Otomobilini Yaptı İzle

Muhammed Ali Aldemir Röportaj

Yerli Otomobil İnsansız Hava Aracı Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Elektrikli Otomobil 

-Baba Yılmaz Aldemir Röportaj
-Ağabeyi İsmail Aldemir Röportaj
-Elektrikli otomobilden detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Gemerek İlçesinde 9. Sınıf öğrencisi Muhammed Ali Aldemir(14) hayalini kurduğu elektrikli otomobilini yapmayı başardı. Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 9. Sınıf öğrencisi Muhammed Ali Aldemir, uzun süredir hayalini kurduğu elektrikli otomobili kendi imkânlarıyla tasarlayarak yapmayı başardı. Muhammed Ali Aldemir küçük yaşlarından bu yana bu arabanın hayalini kurduğunu belirtip; “8,9 yaşındayken tahtadan da yapıyordum böyle şeyler. Önce arkadaşlarım söyledi, müdürümüz Muharrem hocanın da yardımlarıyla özel çalışma alanlarımız vardı. Elektrikli otomobil projesinin bir parçası olmak istiyorum. Sanayide demirini falan ayarladık. Sanayideki abilerin yardımıyla kaynak işlerini yaptık. Motorumuz mıknatıslı sistem. Fren sistemi de gazı kestiğimiz anda zaten kendisi duruyor. 60 volt 60 amper 5 tane jel aküyle çalışıyor. Arka tekerleri satın aldık ön tekerlerini kendimiz uydurduk. Direksiyonu da elimizde çıkma bir buffer vardı, arka kapağını sökerek yaptım.” Dedi. Babası Yılmaz Aldemir (42) ise oğlunun yetenekli bir çocuk olduğunu ifade edip “Oğlumun zaten el becerileri yüksekti. Küçüklüğünden beri değişik değişik materyallerle uğraşıyordu. Sürekli bir şeyler yapma peşindeydi. O yüzden kendisini endüstri meslek lisesine yönlendirdik. Sonrasında Türkiye’nin ihtiyacı olan elektrikli otomobile ülkemizden önce kendisi ulaştı. Başarılarının devamını diliyorum. Hepimiz kardeşleri olsun ben oluyum, çevredeki esnaf arkadaşlar olsun hepsi destekledi. Sonunda 60 volt 60 amper yaklaşık 5 beygir gücündeki arabaya ulaştı. Daha güçlü bir şeyler yapması için devlet büyüklerimizin desteği olursa daha farklı projeleri de var kendisinin özellikle insansız hava aracı konusunda. Başarılı olacağına inanıyorum” dedi.
Ağabeyi İsmail Aldemir ise yaptığı açıklamada “küçüklüğünden beri elektrikli materyaller hayalleriydi. Hayallerini gerçekleştirmek içinde bu yıl çalışmalara başladı.
Meslek lisesine gidiyor şu an kendisi. Lisesinin de verdiği imkânları kullanarak şu an böyle bir araca başladı.
2 ay gibi kısa bir sürede aracını ayağa kaldırmayı başardı. Biraz daha yerli otomobille eş zamanda gerçekleştirdi bunu. Şimdiki en büyük hayali otomobilini gerçekleştirmek ve yerli otomobil projesine entegre olmak” dedi.
Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ve ailesiyle Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman’ı da makamında ziyaret eden Aldemir, otomobilini geliştirmeyi planlıyor. (EA-GF-
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