135 yıllık çiğ börek hikayesi 'çöven kazanla' devam ediyor - BURSA İzle
135 yıllık çiğ börek hikayesi "çöven kazanla" devam ediyor - BURSA - Bursa Kapalı Çarşı'dan detaylar - İsmail Temizkan'ın dükanı açması - Çiğ börek yapımından detaylar - İsmail Temizkan'ın Röportajı135 yıllık çiğ börek hikayesi "çöven kazan" ile sürüyor - Bursa 'da Kırım Tatar göçmeni bir ailenin dördüncü kuşak üyesi, dedelerinden kalan kazanda pişen çiğ börekleriyle müşterilerinin damaklarını şenlendirmeyi sürdürüyor - Çiğ börek ustası İsmail Temizkan: - "Burada hala dedelerimin Kırım'dan gelirken getirdikleri çöven kazanı kullanıyoruz. Bu kazanın, aynı çelik tencere gibi tabanı kalın, kenarları incecik olur. Ufacık bir ateşte, çok çabuk istenilen ısıya ulaşır. Böylece böreklerimiz 17 saniye gibi kısa bir sürede pişer" - "Mustafa dedem, İbrahim dedem, babam Osman ve şimdi de ben. Bunu devam ettiriyoruz. 135 senelik bir mazimiz var. Şimdi hizmet verdiğimiz dükkanda ise 58 yıldır bulunuyoruz"BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa 'da yaşayan İsmail Temizkan, dedelerinin 135 yıl önce İstanbul'da seyyar olarak başlattığı çiğ börek üretimine, Bursa 'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı'nda atadan kalma kazanı kullanarak devam ediyor.
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