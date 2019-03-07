'13 yaşındaki kızımı nişanlamak zorunda kaldım' - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - İDLİB Haberi
"13 yaşındaki kızımı nişanlamak zorunda kaldım" - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - İDLİB - Kamptaki yaşamdan detaylar - Kampta yaşayan dört çocuk annesi Meyda Hıdeyri'nin yaşadığı çadırdan detaylar - Kampta yaşayan Meyda Hıdeyri ile röportaj - Kamptaki yaşamdan detaylarİDLİB (AA) - Esed rejiminin saldırılarında eşlerini kaybederek Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan kadınlar, çocuklarına bakabilmek için zorlu bir mücadele veriyor.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle AA muhabirine konuşan Rejim askerlerinin 7 yıl önce eşini infaz ettiği dört çocuk annesi Meyda Hıdeyri Esed rejimi güçlerinin Hama'nın Latamne ilçesinde evlere girip çoğunlukla erkekleri öldürdüğünü söyledi.
Hıdeyri, şunları paylaştı:"Rejimin bombardımanı başlayınca sınıra göç edip yerleştik. Kamplarda hayat çok zordur. Yaz mevsiminde aşırı sıcak. Kışın soğuk, yağmur, çamur ve mazot masrafı var. Soba bir gün çalışır, on gün çalışmaz. Ben de hastayım. Doktor, hastalığımın soğuk ve kampta içtiğim sulardan kaynaklı olduğunu söyledi.
'Ya böbreğin iflas eder ya da arıtılmış su içersin' dedi. Arıtılmış su alacak para yok. Suyu kaynatıp kirecini döküp içiyorum."Hıdeyri 13 yaşındaki kızını nişanlamak zorunda kaldığını belirterek, şöyle devam etti:"Küçük yaşta olduğunu ve hata yaptığımı biliyorum ama ona bakamıyordum.Benden isteyip temin edemediğimi nişanlısı getirir."Dünya Kadınlar Günü'nü bilmediğini dile getiren Hıdeyri, "Ben Dünya Kadınlar Günü'nü duymadım. İçimde mutluluk yoksa neyi kutlayacağım? Eşim şehit olmasının ardından bayram görmedik. Bayramlarda çocuklar birilerinin kapıdan girmesini bekler gibi çadırın kapısında beklerler. Onları komşuların çocukları ile oynamaya gönderirim." diye konuştu.
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