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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
111 metrelik mangalda tavuk çevirme rekoru denemesi - BOLU

111 metrelik mangalda tavuk çevirme rekoru denemesi - BOLU

- Rekor denemesi yapılan alandan detaylar - Tavukların mangallara yerleştirilmesi - Vatandaşların alana gelişleri - Vatandaşlara tavuk ikram edilmesi - Aşçılar, Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali kapsamında 111 metre uzunluğundaki mangalda tavuk çevirerek rekor denemesinde bulunduBOLU (AA) - Bolu 'nun Mengen ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali" kapsamında 111 metre uzunluğundaki mangalda tavuk çevirme rekoru denemesi yapıldı.Mengen Belediyesi ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu, Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği, Mengen Aşçılar Federasyonu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla tüm aşçıların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
İlçe girişinde yapılan Aşçılar Köprüsü'nde bando eşliğinde başlayan yürüyüş, etkinlik alanına kadar devam etti.Festival kapsamında kurulan 111 metre uzunluğundaki mangalda tavuk çevirme yapıldı.Yakılan 111 metre uzunluğundaki mangalda 2 tondan fazla tavuk pişirildi.Guinness Rekorlar Kitabına girmek için aday olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çevrilen tavuklar festivale katılan vatandaşlara ikram edildi.Ulusal Aşçılık Federasyonu Başkanı Melih Altundağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesini Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden birisi ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de 111 metrelik bir rekor denememiz var. Bunun ilk etabını gerçekleştirdik. Rekor denemesi kapsamında yaptığımız tavuk çevirmeleri vatandaşlarımıza ikram edeceğiz."Rekor denemesi kapsamında Guinness'e başvuru işlemlerinin devam ettiğini aktaran Altundağ, rekor denemesi ile ilgili geri dönüşün birkaç ay sonra sonuçlanmasını umduklarını belirtti.
Festival akşam saatlerinde Ziynet Sali ve Onur Akın konserlerinin ardından yarın vatandaşlarla yapılacak kahvaltı, Uluslararası Aşçılık Kupası Yarışları ve konserleri ile sona erecek.Festivale, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, aşçılar ve vatandaşlar katıldı.

Uzunlu Rekor Sivil Toplum Festival Rekor Denemesi 

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