'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - KIRŞEHİR/MUĞLA/MANİSA Video
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - KIRŞEHİR/MUĞLA/MANİSA - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programıKIRŞEHİR - Mehtap Tepesi mevkisinde 75 bin fidan dikildi - Fidan dikiminden detaylar - Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın konuşması - Dua okunmasıMUĞLA (MENTEŞE) - Menteşe'de 22 bin 500 fidan dikildi - Halk oyunları gösterisinden detay - Fidan dikiminden detay - Protokolün fidan dikimiMANİSA (KULA) - Fidan dikim sahasının havadan drone kamera ile görüntülenmesi - 'Geleceğe Nefes' projesi için vatandaşların fidan dikim sahasına intikal görüntüleri - Kula Kaymakamı Kemal Duru ile röportaj - Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile röportajı - Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Remziye Özcan ile röportaj - Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Ayşe Nur Kart ile röportaj - Gençlik Merkezi, Gençlik Lideri Sergül Şentürk ile röportajKırşehir Orman Müdürlüğünün belirlediği 38 ayrı noktaya 75 bin fidan dikildi.Mehtap Tepesi mevkisinde düzenlenen tören, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua okumasıyla başladı. Daha sonra, Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.Vali Akın, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'in yüzde 3 olan orman varlığının, son yıllardaki çalışmalarla yüzde 7'ye çıkarıldığını söyledi.
Türkiye'nin orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil ülke bırakmak adına 81 ilde programın başlatıldığını ifade eden Akın, "Diktiğimiz bu fidanlarla, gelecek nesiller daha yeşil bir Kırşehir'de yaşama şansı bulacak." dedi. MUĞLA (MENTEŞE)Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da fidanlar toprakla buluşturuldu.Muğla'da Menteşe ilçesinde 2 bin 500, il genelinde ise 195 noktada 200 bin fidan aynı gün toprakla buluşturuldu. Emniyet ve Jandarma ekipleri birlikte fidan dikti.
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